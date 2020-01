Teatr Kokon prowadzi nabór

2020-01-02 17:00:31 (ost. akt: 2020-01-02 17:01:07)

Autor zdjęcia: UM Olsztyna

To doskonała okazja dla marzących o występach na teatralnych scenach. Grupa Kokon szuka osób chętnych do współtworzenia spektakli.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek (7 stycznia) w Spichlerzu MOK przy ul. Piastowska 13. Początek o 18:00.



- Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży w krainę teatru - zachęca opiekunka grupy, aktorka i teatrolog, Krystyna Jędys. - Przed nami praca nad spektaklem.



Historia grupy sięga połowy lat 90. poprzedniego wieku. Przez ten czas aktorzy-amatorzy działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie stworzyli wiele spektakli, byli też wielokrotnie nagradzani podczas teatralnych przeglądów.



Skład Kokonu zmienia się dynamicznie, dlatego tak ważne są nabory nowych aktorów. Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich oraz studentów. Od momentu założenia grupy w jej spektaklach wystąpiło około stu młodych aktorów.



Kokon wystawił dotychczas kilkadziesiąt sztuk, wśród nich "Dziady, cz. II", "Iwona, księżniczka Burgunda", "Alicja w Krainie Czarów" czy "Możesz umrzeć w butach, które masz na sobie". Sztuki można było obejrzeć m.in. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Akademii Teatralnej w Warszawie.



Szczegółowych informacji na temat naboru udziela opiekunka Grupy Teatralnej Kokon, Krystyna Jędyrs - tel. 607 328 819, e-mail: krystynajedrys@wp.pl.