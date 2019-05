Koncert dyplomantów PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

2019-05-20 11:00:12 (ost. akt: 2019-05-20 11:06:02)

Autor zdjęcia: Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie

W piątek (24 maja) o godzinie 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego odbędzie się koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Tego wieczoru młodzi artyści zaprezentują się publiczności z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod batutą Macieja Żółtowskiego, wykonując dzieła ze znanego repertuaru koncertowego, przygotowane pod kierunkiem swoich pedagogów.



Przez ponad 70-lat działalności Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie jej mury opuściło wielu znakomitych muzyków. Kariery muzyczne niektórych z nich możemy śledzić na estradach koncertowych w kraju i zagranicą. Młode talenty – Absolwenci 2019 roku koncertem dyplomantów zapewne dołączą do tej znakomitej grupy.



Z orkiestrą symfoniczną filharmoników warmińsko-mazurskich pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego wystąpią dyplomanci olsztyńskiej PSM: Dorian Baca, Justyna Dąbrowska, Michał Źrebiec – gitara, (pedagodzy: Elżbieta Pliszka, Adam Giska), którzy zaprezentują Heitora Villa Lobosa – Koncert gitarowy. Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 cz. III wykona Jagoda Staruch z klasy pedagog Doroty Obijalskiej. Oboista Krzysztof Dzikowski, uczeń pedagoga Jacka Kuliga zagra Koncert c-moll cz. I i II Domenico Cimarosa. Uczniowie pedagog Simony Kassak- Hajny z klasy fletu: Jacek Biernat wykona Frantiszka Bendy: Koncert fletowy e-moll (cz. I Allegro moderato), zaś Julita Burzyńska zaprezentuje część III Allegro scherzando Koncertu fletowego Jacques Iberta. Katarzyna Nagórska – skrzypce (pedagog: Daniela Wojtyłowicz) wystąpi z kompozycją Edwarda Lalo – Symfonią hiszpańską d-moll op. 21 część IV. W roku Stanisława Moniuszki nie zabraknie repertuaru twórcy polskiej opery narodowej. Arię Skołuby Ten zegar stary z III aktu opery Straszny dwór zaśpiewa Paweł Horodyski (pedagog: Jolanta Sołowiej). Julia Pliś i Paweł Horodyski ( pedagog Juli - Ewa Alchimowicz-Wójcik) zaśpiewają duet Zerliny i Don Giovanniego La ci darem la mano z I aktu opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Skrzypaczka Wiktoria Kaźmierczyk – uczennica pedagoga Zdzisława Wylonka wykona Koncert skrzypcowy d-moll op. 47 cz. I – Jeana Sibeliusa. Prowadzenie koncertu dyplomantów - Julita Pałys.



Maciej Żółtowski to dyrygent i kompozytor. Koncertował z orkiestrami w 26 krajach świata, na czterech kontynentach. W latach 2002-2005 był dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem Państwowej Orkiestry Cypru. W latach 2007-2017 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Zbudowany przez niego od podstaw zespół przygotował ponad 150 różnorodnych programów koncertowych. Pedagog (m.in. 1996-2004 Akademia Muzyczna im F. Chopina w Warszawie). Za osiągnięcia w działalności artystycznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.



Bilety w cenie 40 zł normalny i 30 zł ulgowy do nabycia wt.-pt. 10-18 w kasie oraz poprzez stronę www. filharmonii.



Koncert dostępny jest na zniżki projektu „Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora” oraz programu „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”.